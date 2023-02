Comparte

Fito Páez se presentará por quinta vez en el Festival de Viña del Mar (2002, 2004, 2007, 2014), donde adelantó parte de su show y lanzó un peculiar "palo" en alusión a sus pasadas exhibiciones.

Primero, el argentino relató que "siempre pasar por Viña es una experiencia extrañísima, porque aparte está el fenómeno de las gaviotas, que se escapa de las manos del protocolo. Cuando el ‘Monstruo’ grita, todo el prime time como que desaparece".

Y en ese momento, no dejó pasar la oportunidad la lanzar un sutil “palo” a la organización por sus anteriores presentaciones en la Quinta Vergara.

"Igual a mí siempre me mandaban a tocar a las 3 de la mañana, entonces me daban como 20 gaviotas. No pasaba nada, porque no interrumpes el horario central", indicó el artista de 59 años.

Por último, aseguró que "siempre es hermoso volver, porque cada año vuelves con un repertorio diferente. Diría que Viña forma parte de la experiencia carnal que tengo con Chile, de ese revolcón".

Fito Páez se presentará el miércoles 22 de febrero en Viña del Mar y reveló que habrá sorpresas al respecto, pues estará marcada por los 30 años del lanzamiento de "El amor después del amor".