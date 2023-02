Comparte

El matinal "Contigo en la Mañana" de CHV desplegó a su notero Juan Pablo Queraltó a las calles de Viña del Mar, con el fin de encontrar la vivienda donde aloja la comediante Belén Mora, la cual se presentó en horas de la madrugada y recibió pifias del "Monstruo".

Tras una intensa búsqueda, el notero del programa logró dar con la ex "Morandé con Compañía", quien si bien señaló que "odió" la presencia de Queraltó en el lugar, tampoco tenía la intención de dejarlos plantados en el lugar.

Al comienzo de la conversación, repasó que la jornada de anoche "no era el momento de realizar los análisis" que correspondían. "Simplemente celebramos, tomamos un trago. Celebramos lo hecho (…) Yo lo pasé increíble, los primeros 40 minutos la gente también lo pasó increíble, después empezó a quedar la cagá", sinceró.

Tras esto, dio a entender que no lo ve como una derrota: "Es el oficio que yo elegí, la comedia siempre tiene ese riesgo. Hay que pararse y mañana hay que empezar con otra rutina, y si esa rutina no funciona, inventar una nueva. No hay que echarse a morir".

"Para la gente que inventó que me pagaron 70 millones de pesos"

Por otro lado, también respondió a algunas críticas que recibió en las redes sociales, y en específico a los supuestos "bots" que la habrían atacado, o quienes señalaron que le pagaron 70 millones de pesos.

Luego fue la panelista Constanza Ganem quien le realizó una consulta sobre sus dichos previo al show, luego que Mora señalara que preparó su rutina "para todo el tipo de público", preguntándole si esa frase fue un "palo para Yerko Puchento".

Frente a esto, Mora respondió de manera tajante: "No, fue un palo para la gente que inventó que yo había exigido a la alcaldesa que me diera la noche de Los Jaivas porque soy comunista, fue un palo para la gente que inventó que me pagaron 70 millones, fue un palo para todos los bots que casi me dijeron que mi equipo había comprado las entradas para que no me pifiaran, para callar todos esos comentarios mal intencionados", precisó.