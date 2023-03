Comparte

Una triste historia se volvió viral en TikTok, protagonizada por una mujer venezolana que viajó hasta Ecuador para conocer a su "amor virtual".

Fabi Urbina relató cómo sucedieron los hechos, en un video que fue publicado en la red social por un usuario llamado Kevin Nasevilla.

"Conocí a un muchacho por las redes sociales, y siempre hablábamos", aseguró la mujer, detallando que mantuvo una relación por Facebook con el hombre durante un tiempo.

"Él me pagó los pasajes y todo. Quedamos en un acuerdo, o sea, que yo me iba a venir para acá a Ecuador a vivir con él y con mi hija", continuó contando la joven.

En este sentido, confesó que "en lo que yo llego acá a Ecuador, porque el muchacho que me mandó el pasaje es un ecuatoriano, él me recibió en el terminal y me dijo que… o sea, no le gusté".

"Cuando él me vio a mí personalmente, no le gusté, y me dijo que no era la persona que había visto por fotos. No le gusté, no le gusté absolutamente nada. Me botó pues, yo quedé en la calle", dijo.

Revisa el video acá: