En medio de la polémica que se vive entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, el hermano de la ex "Mekano", Rigeo, también ha entregado su opinión sobre la situación, entregando un incondicional apoyo a su hermana.

El también cantante conversó con el portal "Sígueme y te Sigo", donde sostuvo que "nunca hay que atracar a la madre de tus hijos", dichos que generaron comentarios en las redes sociales.

Frente a los mensajes que recibió, Rigeo conversó en esta oportunidad con el portal Las Últimas Noticias, donde explicó: "Se enfocaron en un comentario fuera de contexto. Comenté lo que yo no haría, no di un consejo ni critiqué a nadie. Son todos adultos y yo no soy el dueño de la verdad de nadie".

Entre medio de los comentarios que se generaron, esta vez, por su nueva conversación con los medios, uno de estos no pasó desapercibido para su hermana, la panelista de "Zona de Estrellas", Daniela Aránguiz.

"¿Otro más que quiere facturar?", le comentaron en una publicación, frente a lo cual la ex "Mekano" respondió: "No te pagan por entrevista en los matinales, programas de canales chicos, y mucho menos diarios, besitos".

