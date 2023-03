Comparte

Joanna Taylor, tiktoker con más de 2,4 millones de seguidores en la red social, decidió llevar su fanatismo Pedro Pascal más allá. La joven no lo pensó y se tatuó la firma del actor chileno en su brazo derecho.

Todo comenzó cuando Taylor asistió a la alfombra roja de "The Mandalorian", serie de Disney+ que protagoniza el chileno. Pascal se acercó a los fanáticos que asistieron a la gala para saludarlos y la bloguera le pidió que le firmara el brazo.

“Se cuidadosa, ¿okay?” le dijo Pedro. El hecho fue registrado por la chica y no tardó en hacerse viral. El video cuenta con más de 2,6 millones de reproducciones, en donde la mayoría de los comentarios de sus seguidores le sugerían que se tatuara la firma del actor de "The Last of Us".

Días después la tiktoker subió un video en respuesta y sorprendió a los internautas, ya que finalmente escuchó las recomendaciones y se tatuó la firma del chileno. “Le dije que me lo tatuaría, firmó mi brazo sabiendo eso, e incluso bromeó sobre que me tatuaría su cara en mi brazo", expresó.

Revisa el video aquí: