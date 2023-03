Comparte

Han pasado algunas semanas desde el Festival de Viña del Mar 2023, donde se presentó la comediante Belén Mora, quien si bien tuvo un buen inicio durante su rutina, el ‘monstruo’ terminó comiéndosela sobre el escenario.

Debido a las pifias que recibió, la ex "Morandé con Compañía" no terminó su presentación aquel día, para luego recibir múltiples críticas a través de las redes sociales.

Si bien su esposo Toto Acuña salió en su defensa tras los ácidos comentarios que se dejaron ver, ahora quien se refirió al tema fue nada más que la propia "Belenaza", que publicó un texto en sus redes sociales.

"Gracias a quienes me envían su amor y buena onda. Gracias también a los que, a través de un mensaje o mail, me mandaron odio. Gracias a los que me patearon en el suelo justo después de desearme éxito. Gracias a los que hicieron chistecitos de mí. A los que me utilizaron, gracias", inició descargándose.

Luego continuó y apuntó incluso a sus colegas de gremio: "Gracias a los compañeros comediantes que desaparecieron casi tan rápido como antes me pedían abrir un show".

Finalmente cerró con: "Gracias a todos ustedes cambié mi forma de ver las cosas. No, ya no cuenten conmigo. Ahora mi prioridad soy yo", cerró.