Belén Mora ha tenido días difíciles, donde todavía hay gente que le recuerda su presentación en el Festival de Viña del Mar, cuya rutina fue criticada en redes sociales y pese a ello, se llevó una gaviota de plata.

Y ante eso, la comediante se desahogó en un live de Instagram hecho por Anita Alvarado en que reflexionó ante el asedio de comentarios negativos que recibió durante las últimas semanas.

"Hay personas que se creen con el derecho a ofender y que me digan ‘sabes que a mí no me gustó’ o ‘te encuentro Fome’ esa no es una ofensa, es una crítica de trabajo que es válida, de una persona me la hace con respeto. Pero que me digan comunista cule… me ofende y yo me hago respetar, porque digo lo que pienso", mencionó Belenaza.

No obstante, la Geisha empatizó con la humorista y añadió: "Yo me mamé las peores críticas y hace pocos años me di cuenta que Chile me quiere. Hay mucha gente que está enrabiada con ellos mismos y quieren desquitarse con otros, esos somos nosotros, lo que estamos en pantalla, yo me comí 20 años de pura mierda".

Después, Belén Mora expresó que "a mí me catalogan de soberbia (…) para que tú sepas estoy bien, pero estoy pasando por un proceso que me siento súper vulnerable, tengo pena".

"Sin embargo, estoy orgullosa y feliz, siento que estuve en el escenario más importante de Chile, lo pase increíble y voy a atesorar esta experiencia, aprender las lecciones que me deja esto", complementó la actriz.

Por último, previo a cortarse el live, la cómica remató que "tengo harto trabajo que hacer en el sentido de cuidarme más".