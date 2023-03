Comparte

El músico Jorge González respondió a las acusaciones de su expareja, Daniela Pizarro, quien lo acusó de maltrato y otros actos de violencia.

Recordar que la joven hizo la denuncia en su Instagram y señaló: "Yo nunca me defendí por miedo. Pero estoy pensando seriamente en que ya no me puede hacer nada y no hay razón para tener miedo".

"En todo caso, me acaban de decir que no es secreto para nadie que esta persona tiene fama de maltratador de mujeres. Igual no está de más actualizar a la generación Z (…) Ya han pasado años y me quedó claro que para ustedes así nomás. Que te peguen, total te mantiene. Además, está con el pueblo sípo apruebo", agregó la afectada.

Ante estas acusaciones, el ex líder de Los Prisioneros se refirió de manera escueta en ADN acerca de la denuncia expuesta por Pizarro.

"No me meto en cahuines", mencionó de manera irónica Jorge González.