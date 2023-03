Comparte

Una importante advertencia fue la que realizó Ignacio Lastra, el cual a través de las redes sociales reveló que su identidad fue suplantada.

El exchico reality lanzó una advertencia a sus seguidores, con el fin de que no cayeran en esta estafa, además de pedirles que lo mantuvieran informado en caso de que los contacten.

"Hola amigos ¿cómo están?, estoy haciendo esta historia porque andan una o varias personas, no sé la verdad, haciéndose pasar por mí, pidiendo plata porque supuestamente no sé qué cresta pasó… ¡no ha pasado nada!, yo estoy bien, estoy acá, fui a comprar al supermercado, no ando pidiendo plata", partió comunicando en la plataforma.

"No crean cuando piensan que ando pidiendo plata"

De acuerdo a lo que explicó Lastra, desconocidos comenzaron a hablarle a sus contactos para pedirles grandes sumas de dinero, los cuales aseguraban que se debía a que se excedió el límite de giros y debían realizar pagos.

En la misma línea, Lastra sumó: "No respondan, no depositen nada y si les piden algo por favor sácale pantallazo al número de teléfono, porque yo me estoy tratando de hacer cargo de todo esto".

Por último sumó: "Así que no crean cuando piensan que ando pidiendo plata, porque no es así ok. Se los agradezco mucho chicos y ¡basta ya gente sin vida de andar metiéndose en huevás".

Aquí puedes ver una de las publicaciones que compartió: