Comparte

En el pasado capítulo de "Sígueme y te Sigo" de TV+, Lola Melnyck no se quedó callada y respondió a los dichos de Marlen Olivari, quien además defendió a la periodista Laura Landaeta, acusada por la modelo de inventar de que era prostituta.

“Nunca me interesó hablar de ella y nunca lo he hecho. Sobre este asunto les voy a responder de que me llama profundamente la atención de que ella se hiciera tan rápido cargo de mis dichos. Se dio por aludida rápido, porque yo en momento alguno la mencioné”, comenzó diciendo la modelo.

Sobre la defensa a la periodista, dijo que debe ser "muy amiga de ella porque la defiende. Mantengo mis dichos sobre el hecho que ha mentido y que lo ha hecho por intereses propios".

Días antes, Marlen habló de tema en "Tal Cual", donde dijo que "a lo mejor ella (Lola) quiere volver a Chile a trabajar, y quiere hacer noticia".

Por su parte, Melnyck aseguró que “sobre lo que dijo de que yo quiero volver a Chile, no, no. No tengo ningunas ganas de volver a Chile. He dicho varias veces que no tengo interés de trabajar en Chile y no tengo planes de volver, estoy muy bien en Brasil”.

“Si yo salgo hablando de este asunto casi 20 años después es porque durante estos 20 años yo tengo que cargar con el título y legado de prostitución cuando no me corresponde, porque no he hecho eso, y aunque lo hiciera, el cuerpo es mío”, sentenció la modelo.