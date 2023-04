Comparte

Alejandra Valle reveló que la actual ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, le propuso postular a un cargo político. La conductora de "La Voz de los Que Sobran" habló sobre la idea en el programa "La Divina Comida" de Chilevisión.

"Estuve cerca de ser constituyente. Me lo ofrecieron dos veces, pero con (Daniel) Stingo no podíamos ir los dos y dejar La Voz de los que Sobran votada", contó la periodista en el espacio.

Junto con lo anterior, comentó entre risas: "De hecho, me llamó una actual ministra… Pucha, no sé si echarla al agua".

"Me llamó (la entonces diputada) Camila Vallejo, porque también me ofreció ser constituyente. Y cuando le dije ‘pucha es que ya no puedo, me decidí que no, porque va Daniel…’, me dijo: ‘¡Hasta cuándo los hombres van en los puestos de las mujeres!'", agregó

Pese a lo anterior, explicó: "O sea, no es que sea hombre y yo sea mujer, sino porque a mi me gusta mucho el periodismo y no tenía ganas de dejar el programa".