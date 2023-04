Comparte

Hace algunos meses que el fotógrafo Jordi Castell emitió polémicos dichos que fueron criticados en las redes sociales, como el origen del nombre de su mascota Nina, o sus últimas declaraciones sobre los exiliados y Pedro Pascal, entre otros.

Sin embargo, los mensajes y críticas que ha recibido no han detenido la acidez de sus palabras, lo cual tocó en conversación con el portal Página 7.

"Nunca me ha importado mucho lo que piense la gente o por las razones que me funan, porque nunca he dicho cosas con mala intención", inició comentando Castell.

Luego continuó: "No es consciente de que esté ofendiendo a nadie, y la verdad, de todos los comentarios que llegan, su propina es mi sueldo".

"Si me hubieran dado a elegir…"

Tras ser consultado sobre su cambiaría sus dichos sobre los exiliados, donde aseguró que ellos "tuvieron suerte", el comunicador reafirmó su postura.

"Fue la misma discusión que tuve con mi papá, yo sé que es fuerte decirlo, pero sí a mí me hubieran dado a elegir, feliz hubiera crecido en un país del primer mundo", expresó.