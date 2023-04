Comparte

"Nunca falto al gimnasio, ahí empieza mi día", aseguró de inicio el actor Claudio Moreno, de 60 años, tras lucir un trabajado físico.

El intérprete que le dio vida a "Guru Guru" habló con Las Últimas Noticias, donde entregó detalles de cómo ha logrado su cuerpo, asegurando que se levanta a las 5:30 am para entrenar, sin falta, cinco días a la semana.

"Es raro, pero yo no me siento de mi edad. No es que me haga el joven ni mucho menos, pero hago cosas que podía hacer a los 25. Me siento como de esa edad", inició señalando el también bailarín.

En la misma línea, sostuvo que "siempre me gustó el deporte, sentirme activo. Además, me gusta verme bien y que me vean bien".

Su personal trainer, Simón Guzmán, corroboró la energía de Moreno en el gimnasio: "Es muy disciplinado, anda 10 puntos, como relojito. Tiene un porcentaje de grasa súper bajo, una musculatura trabajada y creo que es un ejemplo para personas de su edad".

Por otro lado, Moreno también aludió a que su buen estado físico, se debe a una buena alimentación. "Con mi familia comemos comida casera (…) Charquicán, cazuela, porotos, carnes rojas, blancas, mucha semilla… Comemos poco pan, poco carbohidrato, poca fritura, poca comida procesada. Además, consumimos mucha ensalada, verdura", precisó.