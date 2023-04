Comparte

La actriz Teresita Reyes participó en el programa de Pamela Díaz "Sin Editar", donde sorprendió con unas inesperadas declaraciones, vinculadas a la plataforma de adultos OnlyFans.

La situación se originó luego de que la "Fiera" le preguntara si estaría dispuesta a posar en ropa interior, y monetizar este contenido para la plataforma de suscripciones.

Ante esto, la intérprete se sinceró: "Me gustaría, fíjate. Porque dicen que hay hombres para todo y que les gustan hasta las cosas más espantosas".

"Me contaron que…"

Luego compartió inesperadas palabras: "Me contaron que incluso les gusta ver a las minas en pelota haciendo caca", dichos que inmediatamente sacaron risas de la conductora, que atinó a irse del estudio.

"No es mentira, si me lo contaron. No te hagas la virgen, hueona. Ven para acá", expresó Reyes.

Luego continuó detallando lo que le contaron: "De verdad, si incluso me dicen que hombres se masturban viendo los dedos de los pies, de las manos. Me lo dijo una persona que está en el Only".

Finalmente, Teresita Reyes expresó: "Yo había pensado en mostrar una teta, pero que no se me vea la cara. Una teta bien larga, que mamaron cuatro hijos…algún feticihista que le guste", generando risas de Díaz.

Aquí puedes ver el registro: