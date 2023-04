Comparte

Coldplay regresa a Cinemark con el nuevo documental "Coldplay – Music Of The Spheres: Live At River Plate", el próximo domingo 23 de abril, en un concierto rodado en Buenos Aires, con la esperada participación de Jin (miembro del fenómeno k-pop BTS) para interpretar en conjunto el debut oficial en vivo de "The Astronaut", sencillo producido en colaboración con la agrupación que forman Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, además entrevistas inéditas.

"Coldplay – Music Of The Spheres: Live At River Plate" es dirigido por Paul Dugdale, ganador del BAFTA, nominado al Grammy, quien ha trabajado en instancias similares con artistas de la talla de Liam Gallagher, Adele, Aphex Twin, Taylow Swift y Harry Styles.

Esta exhibición en Cinemark se suma a la proyección mundial del evento que muestra imágenes de la trayectoria de la histórica agrupación británica, capturados con 30 cámaras, drones y técnicas de filmación de 360°, resumidos en 2 horas y 30 minutos de música.

Venta de entradas

Respecto a las entradas para "Coldplay: Live at River Plate", estas ya se encuentran disponibles en cinemark.cl y en boleterías de los complejos en los que estará programada su exhibición.

Los recintos donde se puede ver son: Mallplaza Vespucio, Alto las Condes, Mallplaza Oeste, Mallplaza Tobalaba, Mallplaza Norte, Midmall Maipú y Portal Ñuñoa en Santiago, mientras que en regiones será parte de la cartelera de Mallplaza Arica, Mallplaza Iquique, Mallplaza La Serena, Open Ovalle, Open La Calera, Mall Marina (Viña del Mar), Open Rancagua, Mallplaza El Trébol (Talcahuano), Mallplaza Mirador Biobío (Concepción) y Portal Osorno.