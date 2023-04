Comparte

El fotógrafo Jordi Castell volvió a pisar la pasarela, luego de 35 años sin desenvolverse en el rol de modelo.

La situación se gestó en el desfile de moda que cerraba la feria "Café Santiago 2023″, donde también participó la animadora Raquel Argandoña.

Sobre su paso por la pasarela, Castell habló con Las Últimas Noticias, donde aseguró que "me pagué mi carrera trabajando en esto en los ochenta".

En la misma línea, señaló: "Nada me divierte y me entretiene más que hacer algo que siempre hice. No estaba muy nervioso, es un oficio con el que crecí, desfilo desde los 16 años, cuando vivía en Talca y era joven y alocado".

Por último, el también panelista de "Tal Cual" rememoró que su primer desfile en pasarela fue en 1985: "Willy Geisser me pasó en la calle y me preguntó si me interesaba ser modelo. Me llevó a una bomba de bencina y estaban Josefa Isensee, Rosa Parsons, puras modelos top de la época".

Aquí puedes ver algunos de los registros: