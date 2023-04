Comparte

Hace algunos días, "Tatón" Púrpura fue dado de alta luego de haberse sometido a una compleja cirugía al corazón.

Y quien se refirió a su estado de salud fue su expareja, la modelo Camila Recabarren, quien lanzó una inesperada broma al respecto.

En medio del lanzamiento de la plataforma "Arsmate", Camila aseguró que se había contactado con "Tatón", afirmando que "he sabido que está bien".

No obstante, hizo un particular comentario sobre su expareja: "Yo lo contacté para ver si había muerto, pero en verdad no", sostuvo entre risas, en conversación con Publimetro.

A pesar de lo anterior, confirmó que se había comunicado con Púrpura para saber sobre su estado de salud. "Está bien, por lo que sé por privado, él está bien, así que bacán", sostuvo.

Finalmente, dijo que espera que él "se recupere y que agarre fuerza, para que esté con la familia y los hijos, que lo cuiden harto".