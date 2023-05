Comparte

Nueva información fue la que reveló la comunicadora Adriana Barrientos en el programa "Zona de Estrellas", donde aludió a Parived, expareja de Tonka Tomicic.

Recordemos que ambos llevan separados desde hace un tiempo, luego de que estallara el denominado "Caso Relojes Vip", donde estaría involucrado el guía espiritual, así como también la animadora de Canal 13.

Ahora, la modelo Adriana Barrientos, sorprendió en el set con la información que compartió. "Tengo algo que contar de Parived", inició señalando.

Así, en primer lugar, explicó que ella mantiene contacto con una vecina del edificio donde antes vivía Tonka Tomicic, la cual le reveló una situación que protagonizó Parived.

"Me dice ‘Oh, Adrianita no sabes lo que pasó. Lo que pasa es que esta semana, como empezó a hacer frío ahora en la primera semana de mayo, aquí el condominio completo tiene calefacción central", inició comentando.

"El departamento tiene deudas de gastos comunes…"

Luego continuó: "Resulta que ya, estaban encendiendo calderas completas y al conserje se le dice ‘momento’, ‘¿qué pasa?’ dice el conserje. ‘No, no lo que pasa es que usted no puede encender la caldera del departamento número, un x, departamento 43′. ‘Pero ¿cómo?", departamento que sería donde vive Parived.

Frente a la consulta, el conserje señaló que "yo tengo una orden de la administración que como conserjería tengo que encender y darle la llave de paso a todos los departamentos", ante lo cual le respondieron: "No, acaba de llegar un correo de la administración del edificio que el departamento tiene deudas de gastos comunes".

"Esto es lo que me contaron. El conserje quedó echado para atrás porque le dijeron que mientras no se regularice no puede abrir la calefacción", sumó luego.

Finalmente, Adriana Barrientos señaló que "en este minuto estaría el edificio completo calefaccionado, excepto un departamento".