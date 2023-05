Comparte

La actriz Malucha Pinto fue una de las invitadas al programa "Podemos Hablar" de Chilevisión, instancia donde abordó las recientes elecciones de los integrantes del Consejo Constitucional.

Al respecto, la intérprete aseguró estar "preocupada", por "todo lo que está pasando, por nuestra elección reciente, por el destino que va tomando nuestro país, por supuesto que me preocupa".

En este sentido, afirmó que "este es un momento mundial, en todas partes del mundo hay un giro fuerte hacia la ultraderecha, Chile no es ajeno a eso".

A pesar de lo anterior, dijo que espera que "todas las profundas desigualdades de este país, la discriminación, la falta de participación, la falta de representatividad, en fin, sean cosas que vayamos abordando y que las tomemos muy en serio, todos los temas de la naturaleza, tenemos una Tierra que se nos muere, eso es muy importante y no podemos darle la espalda a todo eso".

Por otra parte, consultada sobre si volvería a participar en la política chilena, respondió que "no volvería a la política, no me interesa volver al Congreso o ser diputada, o senadora, la verdad es que no".

Finalmente, reflexionó y señaló que "yo creo que muchas cosas han fracasado y que tenemos que buscar caminos nuevos, y uno de los espacios que hay que habitar es el espacio de la cultura. Es desde ahí donde tenemos que ir sembrando transformaciones".