Un sentido mea culpa es el que realizó el actor Patricio Torres en el programa "Sin culpa" de TV+, conducido por la comunicadora Fran Sfeir.

El intérprete abordó cómo fue su ruptura con Titi García-Huidobro y también cómo ha sido la relación con sus cinco hijos.

Al respecto, Torres reconoció que "tengo hijos grandes que me han dado hasta nietos, tengo un nieto de 23 años, otro de 21 y uno más chico. Fui papá como a los 21 años de mi primer hijo, que tiene hoy día 45 años".

Tras esto, dijo que "creo que no soy un buen papá. (…) Siento yo que de pronto he sido poco presente tal vez, porque siempre he estado trabajando, siempre he estado pensando en el trabajo y más de alguna compañera o esposa me lo dijo, ‘eres un egoísta’".

"Es una eterna contradicción, que no la haz resuelto parece", planteó Sfeir, a lo que Patricio respondió que "no la he resuelto, primero, porque el hecho de estar separado me indica que tengo que trabajar muchísimo más, porque tengo que cumplir con ciertas necesidades que son básicas para los hijos, alimentación, techo, educación, salud (…) y por esa misma razón resulta que se hace más difícil".

"Sí asumo de que probablemente pude haber tenido momentos de más presencia con mis hijos, sí lo asumo", agregó.

