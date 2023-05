Comparte

Loreto Aravena le ponen fin a los rumores. Y es que la actriz de "Los 80″ descartó que se trabaje en una secuela de la serie.

Las especulaciones de que la serie de Canal 13 vuelva a la pantalla chica se extienden desde hace un tiempo. En ese sentido, quien fue una de sus protagonistas bajo el papel de Claudia Herrera, se refirió a la idea.

“Desde que nosotros terminamos la serie, que se viene diciendo: ‘Podríamos hacer Los 90‘", inició en conversación con Página 7, agregando que "es mentira que yo sea la protagonista y que Daniel (Muñoz) no esté. No hay conversaciones avanzadas, ni un guion“.

Sobre esa misma línea, Aravena criticó: "O sea, hay una noticia, se desmiente, y de eso no sale nada. Por eso también estamos así. Somos uno de los países con más desinformación en los medios en ese sentido”.

"Sin duda sería algo bonito"

Sin embargo, la actriz se refirió a la posibilidad de un eventual retorno de la producción.

“No sé cómo podría ser una experiencia de extender a estos personajes. Sin duda sería algo bonito hacer otra vez algo de época, eso me encantaría, pero no sé si necesariamente sea a Los 80 o Los 90“, concluyó.