Comparte

Una dura crítica fue la que realizó Patricia Maldonado a la actriz Claudia di Girolamo, luego de que esta última se refiriera al triunfo del Partido Republicano en las pasadas elecciones.

Ante esto, en un nuevo capítulo de ‘Las Indomables’, la opinóloga tuvo duras palabras: «¿Por qué no ganaron ustedes? Porque son idiotas, porque han hecho la pega mal, porque son mentirosos, corruptos, me faltan adjetivos que decirle«.

Luego continuó: «Cuando usted habla de Republicanos, usted está hablando de la cantidad de gente que votó en Chile por los Republicanos. Así que usted está entrando a ofender a toda la gente que votó«.

Tras esto, apuntó contra el sueldo que ganaba la actriz, cuando se encontraba en la TV. «¿Usted habla de igualdad, señora Di Girolamo? ¡No sea cara de ra…! ¿O tiene Alzheimer?. Usted habla de igualdad con la cantidad de millones que ganaba en Televisión Nacional, señora«.

«¿Se olvidó de lo que le pagaban a usted? ¿Eso es igualdad? Compare lo que usted ha ganado a través de las teleseries con una jubilación, con el sueldo de un profesor, con la operadora de cualquier negocio», añadió luego.

Finalmente, expresó: «Usted viene a decir que ‘queremos un país más justo e igualitario’… típico del comunista penca que quiere ser intelectual. No podemos ser igual, idiota. No podemos, tonta. ¡Tonta! No somos iguales».