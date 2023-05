Comparte

La actriz Antonella Ríos recientemente participó en el programa «Sin Editar» de Pamela Díaz, el cual es transmitido a través de YouTube.

Fue allí donde la actriz repasó desde su inicio en el mundo de la televisión, así como una pésima experiencia que vivió luego de reunirse con un seguidor.

«Una vez conocí a un tipo mayor que me dijo ‘ven a mi casa’ y yo fui a su casa y todo porque igual confié en él porque tengo mi lado brujístico desarrollado, no iría con cualquiera», inició comentando sobre la situación, para luego sostener que este le quería entregar un singular regalo.

Tras esto, la intérprete se negó a revelar la identidad del sujeto, pero contó que «él tenía mi mismo apellido, Ríos. Me dice, ‘ut me gustas, pero mira te voy a mostrar algo’. Saca una caja, abre y habían puras fotos mías de prensa«.

«Me quedé helada porque dije ‘este hue… es psicópata. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiene mis fotos guardadas en una caja? Faltaba que me dijera este es un mechón de tu cabello. Esa fue una situación más de fan, de alguien que me chocó. De ahí le dije ‘chao, tengo que irme’, agarré mi auto y me fui», cerró la intérprete.

Aquí puedes ver el programa: