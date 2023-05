Comparte

Tras semanas de especulaciones, finalmente fue la propia Aylén Milla quien confirmó la noticia: fue diagnosticada con cáncer de mama.

Con un live en su cuenta de Instagram, la exchica reality informó de esta enfermedad, a la cual se estaría enfrentando hace meses.

En el extenso video de más de 10 minutos, la joven explicó por qué optó por romper el silencio ahora, sosteniendo que «Mi propósito es empoderar a otras personas. Me aburre posar para las fotos. Me aburría la forma de comunicar. Probablemente ustedes veían mi vida como perfecta y no lo era«.

«Desde el momento uno en que supe el diagnóstico fue voy a enfrentar esto, voy a buscar las soluciones. Estoy muy feliz porque terminé mis quimioterapias. Empecé esto en enero. Hice este video para transparentar la situación, para ser libre. Para mí esta fue una segunda oportunidad de vida«, afirmó.

«Esto soy, no me da vergüenza»

Ahora la trasandina compartió unas nuevas fotografía, enseñando cómo reacciona su piel tras las quimioterapias a las que se somete.

«Así despiertan mis cachetes hoy post quimioterapia, rojitos e irritados por el corticoide o mismo por el taxol del medicamento y con retención de líquido«, detalló junto a la imagen.

Junto a la misma, añadió: «Esto soy, no me da vergüenza, ya lo asumí, por eso me tardé meses en contarlo, era mi proceso«.

Aquí puedes ver la publicación: