Múltiples fueron los mensajes que recibió la exchica reality Aylén Milla, luego de que hace unos días confirmara que enfrenta un cáncer de mamas, motivo por el cual se mantenía desconectada de las redes sociales.

«Soy Aylén, 33 años, y tengo cáncer de mama, comportado como triple negativo, agresivo. Llevo 16 quimioterapias. Esta es mi historia«, partió señalando en un video de poco más de 10 minutos, que compartió en su perfil de Instagram.

Ahora, a través de las historias que compartió en su cuenta personal, relató que emprendió un viaje a Uruguay.

«Si me fui en plena quimioterapia a Uruguay, a la playa, también me voy ahora y que viva la vida. Esta es mi forma de llevar las cosas«, inició señalando.

«Estoy demasiada agradecida por el amor que estoy recibiendo»

Tras esto, en otras publicaciones, compartió un extenso mensaje, donde aludió a los mensajes que le han enviado sus seguidores en estos días.

«No me alcanzan los dedos de las manos ni las horas del día para poner like y amor, y responder a cada uno de sus mensajes como me gustaría hacerlo. Pero quiero decirles que intento leer todos, que estoy demasiado agradecida por el amor que estoy recibiendo. Jamás me esperaba tanto de un video que subí, el cual dudé mucho en contar mi cáncer», inició comentando.

Luego continuó: «Gracias, gracias, gracias. ¡Eternamente! Que todo ese amor se les devuelva por mil. Me dan mucha fortaleza y fuerza, no me lo esperaba, lo juro. Es demasiado, me llega y me emociona. Desde Chile hasta España y muchos países más. Estoy con mucho amor en mi pecho, y mis células lo agradecen, llenarse de amor para sanarme. Es hora de recibir sólo amor. Gracias. No tengo palabras«.

