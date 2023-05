Comparte

El reconocido músico Alejandro Sanz hace pocos días dio a conocer que enfrenta un cuadro depresivo, luego de que a través de las redes sociales se refiriera a la salud mental.

«No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer«, fue parte de lo que expresó el artista a través de Twitter.

Quien no quedó ajeno a esta publicación, fue nada más que el comunicador Mauricio Israel, el cual realizó su propio descargo a través de sus redes sociales.

«Me identifica tanto…«, inició señalando el actual panelista del programa «Sígueme y te Sigo», para luego reflexionar.

«Vuelvo a mi país y a pesar de haber pagado con creces los errores cometidos, la gente sigue destilando odio a través de sus comentarios odiosos. Día a día me esfuerzo por recuperar un espacio. Muchas veces, no dan más ganas…«, expresó.

Aquí puedes ver la publicación: