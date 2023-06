Comparte

Una tierna publicación fue la que compartió Valentina Roth a través de las redes sociales, en donde lució su avanzado embarazo.

«Luciendo mi pancita de 38 semanas + 4 días, más 13 kilitos y yo me siento minísima. Adiós«, fue el texto que acompañó un video que compartió en su cuenta de Instagram.

En el registro, la ex «Calle 7» se muestra en bikini, y dándose una media vuelta, lo cual generó múltiples comentarios por parte de los cibernautas, quienes además de enviarle buenos deseos en el nacimiento de su bebé, halagaron su buena figura.

Sin embargo, no todo fue aplausos para la joven, pues una usuaria la criticó duramente: «Qué ordinaria, la idea es mostrar la guata, no el cu… Respeta a tu pareja, que es el único que te ha tomado en serio«, fue el mensaje que le dejaron.

Este mensaje no tardó en llegar a los ojos de la joven, quien no dudó en responderle a través de las historias.

La funa de Vale Roth

«Voy a súper perfil y dice hija de Dios, técnico en Educación Parvularia. ¿Le vamos a dar amor, cierto?”, señaló dirigiéndose a sus fanáticos.

Luego continuó: «Qué onda el odio, es que me da risa esa gente que dice ‘namaste, yoga no sé qué…’ y tienen puro odio en su corazoncito. Y así estudia Parvularia, ¿en serio?».

Por último, subió una nueva historia en donde aclaró su postura contra este tipo de mensajes: «Yo siempre he funado si me hue… y no voy a cambiar. Lo siento, tienen que aprender«.