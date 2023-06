Comparte

Un joven español se hizo viral en TikTok tras revelar los tres aspectos que no le gustaron de Chile.

Según comentó en el video, el primer suceso que no le pareció correcto es que la gente no pagaba su pasaje en el transporte.

«En los vídeos anteriores he dicho todas las cosas buenas, ahora toca las no tan buenas, así que no me funen, por favor», comenzó expresando.

«Uno, la gente no paga el transporte. A muchísimos chilenos los veo colándose constantemente en el Metro o en la mismísima micro y el chofer no les dice nada, cero, y eso me parece loquísimo, que no les digan nada», agregó el español.

En segundo lugar, cuestionó los garabatos que usan los chilenos. «Dos, las palabras hueá y hueón. Un chileno es capaz de contar una historia entera nada más diciendo hueá y hueón sin ninguna sola otra palabra y lo mejor es que el otro chileno al que se la está contando lo entiende perfectamente todo», dijo.

El tercer hecho que criticó es la utilización de la palabra ‘ya’, puesto que en España se usa de otra manera. «Tres, la palabra ‘ya’. Los chilenos usan la palabra ‘ya’ en vez de decir ‘sí’ o ‘de nada’. En España si usas eso, es porque estás muy enfadado», aseguró.

