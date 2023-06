Comparte

La periodista argentina María Julia Oliván causó divididas opiniones en redes sociales tras asegurar que hay una «generación que se le muere el gato y deja de trabajar».

En conversación con Teleshow, la comunicadora abordó diversos aspectos de su vida privada, profesional y también entregó su visión sobre la política de su país.

En relación a este último punto, la profesional se refirió a las elecciones presidenciales que se vivirán en octubre. Al respecto, afirmó que «lo único que me ilusiona es que los economistas que saben qué posibilidades y potencialidades tiene el país para salir adelante, dicen que es un montón. Es cíclico en la Argentina. Estamos acá y no podemos estar más abajo, vamos a salir adelante».

Junto con lo anterior, precisó que «políticos no, no me enamora nadie. Y lo que sí me asusta horrores es cómo se destruyó la cultura del trabajo, del progreso, del estudio, del interés. El otro día publiqué un aviso para conseguir redactores y en la descripción puse que no sea o se autoperciba de la generación de cristal».

Lo anterior, ya que según la periodista «hay una generación que se le muere el gato y deja de trabajar. (Dicen) ‘tengo que renunciar porque estoy muy mal’ y a mí eso me impresiona. Es muy difícil convocar el interés de talentos jóvenes».

La profesional ahondó en el tema y señaló que es una «decadencia de muchos años, no es negocio hacer ese esfuerzo, no te lleva a ningún lado. Si pruebas con un montón de ejemplos que el negocio es ser influencer o ser trapero y ese es el modelo de éxito, ¿para qué voy a estudiar, o para qué voy a escribir? Qué me importa. El trabajo de hormiga no es tan rentable».

«También estamos en un momento del mundo a donde nadie sabe qué profesión puede tener asegurado un trabajo. Pero la mente inquieta, el hacer, el hacer, el probar. Te va mal, dale, hace otra cosa. Es para eso la vida, para que te vaya mal y para intentarlo de nuevo. También creo que somos una generación de padres sobreprotectores que creemos que es algo malo que nuestros hijos sufran o que se frustren, cuando es algo fortalecedor», fueron parte de sus declaraciones.