La nueva edición de Creamfields vuelve al Club Hípico con un line up que brilla con luz propia. El 14 de octubre, es la fecha decisiva para todos los amantes de la música, quienes podrán disfrutar de lo mejor de este festival en una cita con los mejores exponentes de la música electrónica. Entradas disponibles en PuntoTicket.

Dentro del cartel, se encuentran artistas consagrados junto con promisorios exponentes que no dejarán a nadie indiferente, en una fiesta épica que tiene entre sus confirmados a Tiësto, Steve Aoki, Porter Robinson, Afrojack, Agents of Time, Âme, Andrea Oliva, B Jones, Black Tiger Sex Machine, Cesqeaux, D-Block & S-Te-Fan, Da Tweekaz, Eats Everything, Francisco Allendes, Frontliner, Ghastly, Ida Engberg, Joris Voorn, Kölsch, Morten, Nicole Moudaber, Onyvaa, Radical Redemption, Sam Feldtm y Shimza, acompañados por destacados artistas nacionales como 5 Universos B2B, Ricardo Molinari, B-Low, Cytrax, Plastik, Felipe Venegas, Lore Manz, Magnuz, Sepha, Sistek y Wask.

Toda una jornada para celebrar en 10 hectáreas al aire libre y 7 escenarios fuera de serie en un lugar histórico de la capital. Un espacio seguro, cómodo, y de todos los gustos, con zonas de descanso, de comida, de tragos, juegos y más.

La primera preventa para Creamfields se agotó en minutos, por lo que la venta de tickets ya se encuentra en su fase final, y es por eso que invitamos a todos a comprar su ticket y no quedar fuera de esta cita memorable en torno a la celebración.

Así es, porque además en esta ocasión, se celebrarán los 20 años junto a Street Machine, lo que marca un nuevo hito en este trascendental encuentro musical.

Sigue sus redes sociales y no te quedes fuera del evento musical más célebre de este 2023.