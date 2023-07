Comparte

El conductor Daniel Fuenzalida entregó precisa respuesta al ser consultado sobre un posible romance con Pamela Díaz. Respecto a la ‘fiera’, el animador señaló: “la encuentro muy atractiva. Pero, somos muy buenos amigos”.

Durante la última transmisión de Me Late Digital, que transmite Zona Latina vía YouTube, el animador respondió una pregunta que le hicieron sobre Díaz.

En los últimos minutos del espacio, el animador instó a la audiencia a enviar preguntas a los panelistas y una de las interrogantes fue enviada directamente a él: “¿Te mueve el piso Pamela Díaz?”, fue el cuestionamiento enviado por una espectadora.

“No, no me mueve el piso. Si la encuentro muy atractiva, muy estupenda, muy guapa, muy simpática, muy trabajadora, muy buena mamá. Pero, somos muy buenos amigos”, aseguró el animador al aire.

“Pamela Díaz conoce a mi señora. Estoy diciendo que es estupenda, como mamá, como mujer maravillosa”, elogió el ‘Huevo’, agregando que ‘la fiera’ “conoce a mi señora, hemos logrado un buen grupo de amistad. La encuentro muy apañadora, muy simpática”.

Tras los comentarios, Sergio Rojas insistió preguntando si, en un caso hipotético, tendría algún romance con Díaz, lo cual fue respondido con un rotundo “no”. “Yo soy un hombre enamorado. Soy un hombre enamorado. Estoy comprometido, no seas falta de respeto, mi señora después te va a venir…”, bromeó Fuenzalida.