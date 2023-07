Comparte

En la última emisión del programa Podemos Hablar, Daniela Aránguiz se robó toda la atención luego de confesar algunas amenazas y detalles sobre el quiebre de su relación con Jorge “Mago” Valdivia.

Sin embargo, el exfutbolista no fue el único perjudicado con sus dichos, ya que la panelista de Zona de Estrellas también apuntó directamente en contra de su excuñado, Claudio Valdivia.

Aránguiz contó que su expareja la amenazaba con no darle dinero si ella seguía hablando sobre él y Maite, por lo que ella dijo que Valdivia tenía plata para algunas cosas y para otras no.

En ese sentido, puso de ejemplo a Claudio Valdivia y lanzó la siguiente declaración: “Supe que Jorge tiene plata para algunas cosas, para otras no, como una de ellas es celebrarle el cumpleaños a su hermano hasta con cámara 360”.

Asimismo, no se aguantó y reveló que “supiera que toda la vida se me tiró Claudio”.

Sabrina Sosa reaccionó a la acusación

Varios han sido los que han reaccionado a estos polémicos dichos de la exchica Mekano y una que no quedó indiferente fue Sabrina Sosa, quien fue pareja por 8 años de Claudio.

Hoy, en Sígueme y te sigo la trasandina se refirió a la situación y sostuvo que nunca tuvo una relación familiar ni con Daniela, ni Jorge y que solo salían los hermanos entre ellos.

Asimismo, dijo que solo estuvo 8 años con él, por lo que quizás en los otros 12 años que conocía a Aránguiz podría haber pasado algo.

“Qué pasó esos otros 12 años, no tengo idea, y a estas alturas no pongo las manos al fuego por nadie, nada me sorprendería (…) En el tiempo que yo estuve con él, me parecería raro porque se llevaban muy mal”, comentó.

Asimismo, agregó que “pudo haber sido o no mientras él estaba conmigo, pero creo que a ella le complica un poco la junta de los hermanos, si son bravos. Le debe complicar un poco todavía”.

Por último, mencionó que le llamaba la atención los dichos de Aránguiz, puesto que el cumpleaños de su expareja fue el 11 de abril.