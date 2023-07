Comparte

La modelo argentina Vanesa Borghi reveló a través de Instagram un lamentable hecho: fue víctima de la delincuencia, tras sufrir un violento robo.

Con una historia en la red social, la modelo y comunicadora le compartió a sus seguidores que un motochorro pasó y la empujó, quitándole así su teléfono.

«Me acaban de empujar (un señor en moto) y me robaron el cel! ya está borrado, pero por las dudas no contesten nada«, escribió junto a la selfie que publicó.

Aquí puedes ver la imagen que compartió: