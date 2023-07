Comparte

Francisca García-Huidobro se cansó de los comentarios que recibe a través de las redes sociales, respecto al desarrollo del reality «Gran Hermano», donde ella opera como panelista.

Recordemos que el programa de telerrealidad ha generado divididos comentarios en las redes sociales, principalmente por las actitudes de algunos de los participantes, como el acoso de Fran a Lucas, o la reciente situación que se vivió con Bigotes, el perro de la casa, donde los televidentes acusaron maltrato animal.

Es por este sentido que la denominada ‘Dama de hierro’ utilizó sus redes sociales para realizar un descargo, dando un paso al costado de la responsabilidad de lo que ocurre en el espacio televisivo.

La réplica de Fran García-Huidobro

«Estoy un poco harta de que me escriban pensando que yo tomo las decisiones, que soy la producción de ‘Gran Hermano’, cuando es evidente soy solo una panelista«, inició comentando.

Luego continuó: «Entonces, sentir culpa y vergüenza por cosas que yo no he hecho, no me parece«.

En la misma línea manifestó que siempre ha buscado ser «súper respetuosa y empática con lo que ustedes piensan, pero me han llegado insultos muy gratuitos por cosas que yo no puedo manejar«.

«Ahí es cuando digo: ‘¿En verdad vale la pena?’. En esa parada estoy ahora. Sorry que se lo diga, pero para qué les voy a mentir», añadió.

Por último, Fran García-Huidobro manifestó su deseo de que baje la odiosidad: «Ojalá que baje un poco la densidad, en serio. Es súper agotador, sobre todo cuando te apuntan con el dedo por algo que uno en verdad no tiene nada que ver… ningún poder de decisión al respecto«.