Comparte

Preocupación causó Karen Bejarano, influencer que a través de las redes sociales compartió unos alarmantes mensajes.

Fue a través de Instagram donde la cantante comentó que no estaría experimentando un buen momento, a nivel de salud mental.

«Hace tiempo no me sentía tan triste«, inició escribiendo con letras blancas, sobre una publicación negra. En otra imagen, añadió: «No da ni pa’ hacer una canción«.

Recordemos que la ex «Mekano», hace un tiempo, experimentó un fuerte cuadro depresivo, que la llevó a estar internada en un hospital psiquiátrico el año 2021, debido a una crisis de pánico.

Aquí puedes ver las publicaciones que compartió: