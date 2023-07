Comparte

En las últimas horas, se viralizó un video a través de las redes sociales, donde un guardia de un centro comercial golpeó en reiteradas oportunidades a un cliente, situación que se dio al interior del Mall Arauco de Viña del Mar.

«Una violenta agresión sufrió un joven por parte de un guardia de la tienda H&M, ubicada en el Mall Marina Oriente @marinaarauco de Viña del Mar», manifiesta la cuenta @sitiodelsuceso.

En el video se puede apreciar a un joven siendo acosado por un guardia, donde este último lo golpea en la cabeza en reiteradas oportunidades, mientras bajaban unas escaleras mecánicas.

«Según denuncia la víctima, esta tarde al salir del local se activaron las alarmas y tras no encontrársele nada pidió explicaciones como consumidor, siendo atacado como se aprecia en el video«, detallan en la publicación.

contexto, el cabro se había comprado un par de calcetines y tenía su boleta, el guardia creyó que andaba robando y en este cabro el caso obviamente se sintió indignado si estaba super piola (iba con la polola) y cuando se dio vuelta el cabro le dijo al guardia (+) — Vicka 🩷🐱🪷 (@Victori07075103) July 26, 2023

«Él no te puede pedir la boleta y ver qué tú tienes»

Este video fue analizado durante la jornada de hoy en el matinal «Contigo en la Mañana» de CHV, donde el periodista Julio César Rodríguez manifestó una clara postura, que no fue compartida por sus colegas Monserrat Álvarez y Roberto Cox.

«Uno no le puede dar atribuciones a quienes no la tienen», inició señalando Rodríguez, luego de no mostrarse de acuerdo con los dichos de Cox. «Yo no digo que tú te arranques, sino que se haga la ley. Para eso hay una ley. Si un guardia te para en la puerta, tú paras. Él no te puede revisar, él no te puede pedir la boleta y ver qué tú tienes«.

Monserrat Álvarez intervino y manifestó su apoyo a la medida de exigir la boleta. «Creo que en este minuto, sí creo que un guardia, al interior de la tienda, podría decir ‘sí, su boleta’«, mientras que JC Rodríguez le señalaba que existía un protocolo para estas situaciones, la cual involucra llamar y esperar a Carabineros.

El diálogo entre ambos rápidamente subió de nivel, luego de que JC Rodríguez señalara que ‘así es la ley’.

Ante esto, Álvarez evidentemente molesta, replicó: «Bueno, yo no estoy de acuerdo con la ley. Por favor, no estoy de acuerdo con la ley en este minuto«.

Finalmente, JC Rodríguez recalcó que no puede existir una ley de control aleatoria, porque se presta para discriminación. «Los derechos civiles son universales, para todos«.

Aquí puedes revisar parte del momento: