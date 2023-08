Comparte

Un importante anuncio fue el que realizó Gala Caldirola hace unos días, señalando que regresaría a España junto a su hija, hecho que concretaría el día de hoy, despidiéndose de Chile y cerrando esta etapa.

«Mañana (martes) nos vamos con mi pequeña a una nueva vida en España y sé que es una buena decisión, pero sí…. perdí la cuenta de las veces que he llorado, porque siento que dejo una parte de mi corazón en Chile», manifestó la modelo a través de las redes sociales.

Quien no quedó en silencio frente a este anuncio, fue el futbolista Mauricio Isla, padre de Luz Elif y expareja de la española.

El mensaje de Mauricio Isla

A través de Instagram, el ‘Huaso’ compartió una sensible publicación, que acompañó de un extenso texto, donde le dedicó palabras a su retoño, asegurando que este «es el día más triste de mi vida«.

«Hace casi un año se fue mi princesa grande y hoy te toca partir a ti princesita pequeñita… Papá seguirá luchando por ustedes y de donde este le pediré a Dios que las cuide mucho», añadió pronto.

Luego continuó: «MI BEBE LUZ quiero que pienses y sepas siempre que papá está y estará siempre contigo , que mi misión más grande es verte feliz a ti y tu hermanita Martina…«.

«Que seas una niña de bien y llena de ilusión en esta vida, amor mío… Si me necesitas, llámame. No importa si estoy durmiendo, si tengo problemas propios o si estoy enojado…

Si me necesitas y necesitas hablar conmigo, siempre voy a estar para ti…», profesó luego.

Finalmente, le deseó un buen viaje, recalcando que «papá te va a extrañar demasiado, te amo hija«.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: