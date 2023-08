Comparte

El pasado sábado la periodista Priscilla Vargas fue invitada a «La Divida Comida», donde repasó diversos aspectos de su vida, junto a los actores Pato Torres y Enzo Ferrada, así como la meteoróloga Michelle Adam.

Fue en este sentido donde se realizó una dinámica de sacar una tarjeta con una pregunta, en donde aparecían consultas con las «primeras veces».

Vargas, de esta forma, debió responder cómo había sido la primera vez que probó drogas, desclasificando una anécdota de cuando consumió marihuana.

La experiencia de Priscilla Vargas con las drogas

«Una vez fui a Jamaica, es como ir a Cuba y no tomar ron. Me fui a una plantación de marihuana, y cuando íbamos en camino, me empieza a dar una crisis de pánico«, inició comentando.

Luego continuó señalando que «pensaba: ‘Me voy a morir, me van a matar, mi mamá nunca me van a encontrar’«.

Finalmente relató que ahora se toma esa experiencia con humor. «Pero fue en Jamaica, no cualquiera lo va a hacer, pero fue toda una experiencia«, afirmó.