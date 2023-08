Comparte

En las últimas semanas, el nombre de María Luisa Cordero se ha tomado diversos medios. Esto, debido a que fue hace unos días sufriera un desafuero del parlamento, tras poner en duda la ceguera de su colega, la diputada Fabiola Campillai.

Ahora, quien se refirió a la parlamentaria, fue el periodista Eduardo Fuentes, periodista que trabajó con ella y mantuvo una amistad en La Red, cuando la diputada era panelista de su programa «Mentiras Verdaderas» de la señal.

Ahora el comunicador se refirió al distanciamiento que mantiene con la también psiquiátra, explicando cómo se quebró esta relación.

«Tuve un problema grave a propósito de una entrevista que se hizo en ‘Mentiras Verdaderas‘», inició comentando el conductor.

«Fue demasiado grave»

En específico, Fuentes alude a que Cordero le señaló en la oportunidad que le habían hecho una ‘encerrona’ en el programa.

«Me dice al aire ‘además, tú contaste la historia de mi hermana, y eso era un secreto que te conté a ti. Imagínate que contara por qué te separaste’«, añadió.

Y según Fuentes, por este motivo Cordero habría decidido renunciar. «Fue demasiado grave», afirmó el comunicador.

«Para mí no es problema, porque me considero profesional. He estado mil veces con gente que no soporto compartiendo un set«, señaló el comunicador. «Por eso nos peleamos, y dejamos de hablar. La veía al aire y luego no hablábamos más«, añadió.

Aún así, sostuvo que Cordero lo ayudó cuando su padre estuvo enfermo, «esa parte no la puedo desconocer», pero de igual forma ya no mantienen una relación.