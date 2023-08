Comparte

Llamativo y extraño fue el mensaje que compartió Luis Mateucci a través de sus redes sociales, el cual si bien no tiene un receptor claro, algunos dicen que estaría dirigido a Daniela Aránguiz, su actual pareja.

«Que difícil es escuchar tantas cosas sabiendo que no son así, me duele pero prefiero callar porque puedo tener millones de errores, pero soy buena persona como me enseñaron, te extraño mamá, como me gustaría tenerte en este momento», fue el texto que escribió sobre un fondo negro.

Recordemos que en la jornada anterior Daniela Aránguiz participó en el nuevo estelar de Canal 13, «El Purgatorio», donde repasó su pasada relación con Jorge Valdivia, aludiendo además a una infidelidad.

«Yo lloré, y recuerdo que saliste del set para llorar conmigo«, expresó Aránguiz, agradeciendo el apoyo que recibió por parte de Ignacio Gutiérrez en la oportunidad.

