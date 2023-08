Comparte

En el último capítulo de «Sin Editar», programa online de Pamela Díaz, se contó con la presencia de Anita Alvarado, quien fiel a su estilo habló de diversos temas.

La ‘geisha chilena’, en conversación con La Fiera, aseguró que ella no tiene amigos den el mundo de la televisión, aunque algunos le caen bien.

«Buena onda, me gusta el Kaminski, me cae súper bien. Que me caen bien no más. El (Eduardo) Fuentes me cae muy bien también», señaló Alvarado.

Y así como hay algunos que le caen ‘algo bien’, también están los que le caen algo mal. Como por ejemplo, el animador de «Pasapalabra», Julián Elfenbein.

«El que me cae como el ho… es el Elfenbein, el Julián, lo encuentro hipócrita, cínico, mentiroso. Es que hay gente que puede ver actitudes«, reveló en el programa.

Respecto a por qué no soporta a Elfenbein, Anita Alvarado relató que esta mala onda surgió precisamente en un capítulo de Palapalabra, donde el comunicador le lanzó un comentario en medio de los comerciales.

«Un día estábamos en comerciales, fui a al concurso, para ver si uno es un poco inteligente, conmigo no funciona, yo soy habilosa, no inteligente. Y me dice en comerciales, ‘vo’ hablai’ puras hu…’«, expresó.

Por último, añadió: «No lo soporto, y yo sé cuando te lo dicen de verdad y uno puede decir ‘en serio’ y después ‘ay no no’, no. A mí no se me hace el gracioso«.

Aquí puedes revisar el capítulo: