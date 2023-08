Comparte

Ya han pasado algunas semanas desde que Mario Velasco viajó en compañía de su hija hasta Estados Unidos, donde la pequeña volverá a vivir con su madre, Carolina Mestrovic, que reside en el país.

Recordemos que el ex «Yingo» se encontraba al cuidado de su hija, luego de que Mestrovic iniciara un proceso de adaptación para iniciar una carrera artística en el mencionado país.

Ahora Velasco, en el programa «Zona de Estrellas» que él conduce, se refirió a estas semanas sin la compañía de su hija, señalando que no ha sido una tarea fácil.

«Para mí el hecho de dejar a Julieta allá, a la persona más importante de mi vida, junto a Matías, y de entender que hay un proceso por delante de ella y a lo mejor va a ser sin estar conmigo al lado, es algo delicado y que yo necesitaba o que necesito, ojo, porque lo estoy experimentando recién«, inició comentando.

«Voy a necesitar ayuda profesional»

Luego continuó: «Son los primeros días sin ella en la casa, sin la responsabilidad que también tiene, el hecho de no haber estado en su primer día en su colegio nuevo, todas esas cosas te van haciendo vivir este proceso que va a ser lento, que no lo he hecho, pero yo creo que voy a necesitar ayuda profesional«.

En la misma línea, continuó, aludiendo a cómo deberá enfrentar las cosas: «Deberé canalizar bien mis emociones y lo que va a pasar con un cable a tierra de un tiempo que hoy día puedo destinar a otras cosas, tratar de administrarlo bien porque la crianza de un hijo te demanda bastante tiempo».