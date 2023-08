Comparte

Un tenso momento se vivió en el programa «Zona de Estrellas», luego de que las panelistas Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos tuvieran un duro cruce.

La situación se originó luego de que la «Leona» ironizara respecto a amistad que existiría entre la expareja de Jorge Valdivia y Catalina Pulido.

«Las mejores copitas de champagne me las he tomado con la Catita Pulido, qué simpática, me encanta«, expresó Daniela, mientras revisaban las palabras de Pulido y Maldonado sobre Alejandra Valle.

Frente a esto, Barrientos expresó: «¡Uy! Ahora cómo te va a gustar la Cata Pulido, tú mejor amiga. Yo ya me voy al Congreso a buscar a Maite Orsini«, mientras que Aránguiz reaccionó: «Se puso celosa, se puso celosa».

Frente a esto, Jon Reyes que se encontraba en el panel de invitados, sostuvo que había algo de «tensión» en el ambiente, mientras que el conductor aludió a una noticia de una pelea entre ambas.

«Sí, así es, para qué preguntan cosas sí ustedes estaban acá«, respondió Barrientos, confirmando la polémica.

Frente a esto, Aránguiz lanzó: «la Adri necesita salir en un diario para que la inviten en el programa del 13 (El Purgatorio), por eso se está peleando conmigo«.

Ante la acusación, la «Leona» respondió con molestia: «Tú crees que necesito colgarme de ti para ir a ese programa?«.

Finalmente, la situación terminó luego de que el conductor optara por ir a un corte comercial.