Una dura crítica fue la que emitió la periodista Alejandra valle en contra de José Luis Repenning, quien protagonizó un comentado registro en medio de la cobertura en el temporal de la zona centro-sur.

«¿Era necesario que se metiera al agua hasta la cintura para explicar lo que está pasando? ¿Es necesario? Creo que no (…) Eso es morbo, eso se llama show, no sirve y no ayuda en nada”, comentó Ale Valle en el programa «La Voz de los Que Sobran», respetó al animador de Canal 13.

Las palabras de Vargas no tardaron en llegar a la exseñal católica, donde la colega y amiga de Repenning, Priscilla Vargas, criticó duramente a Ale Valle.

La réplica de Priscilla Vargas

«Solo puedo decir que quien critica, nunca se ha ensuciado los zapatos y no tiene idea de reportear«, inició comentando Vargas, tras ser contactada por el programa «Zona de Estrellas».

Luego continuó en la defensa de su amigo: «Lo que hizo Repe demostraba que la gente no podía salir sola de sus segundos pisos, por eso la ayuda con los botes de pescadores».

Por último, expresó: «No es solo mostrar una inundación. Así se dimensiona el nivel inédito del agua«.