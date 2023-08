Comparte

Tenso fue le cruce que se llevó a cabo la semana pasada, entre los periodistas José Luis Repenning y Alejandra Valle.

La situación se dio luego de que esta última criticara al conductor de Canal 13 por aparecer con el agua hasta la cintura, en medio de un despacho por el frente de mal tiempo que afectó la zona centro-sur del país, en concreto acusándolo de morboso.

Sus palabras generaron respuestas del propio Reppening, a las cuales se unió su colega y amiga Priscilla Vargas. Y si bien el tema parecía haber terminado, ahora José Antonio Neme lo reavivó.

Las palabras de Neme

«Yo no es que vaya a defender a Repe, porque saben que no es mi amigo, ni mi enemigo, es un compañero de trabajo, pero debo decir algo«, inició comentando el comunicador de Mega.

Luego continuó: «Cuando uno habla de morbo, uno tiene que conocer su historia. Primero, ella profitó del morbo del espectáculo durante muchísimo tiempo, hasta que la industria la descartó y cuando la descartó, se fue a hacer lo que está haciendo ahora. Cuando la echaron«.

«Segundo, se rio a mandíbula batiente de una bandera chilena saliendo del cuerpo una persona diciendo que no tenía idea, no entendía nada», añadió luego.

El descargo de Neme no terminó allí, pues luego continuó: «Entonces cuando uno tiene un historial así de patético, mejor cállese (…) No pegue codazos para el lado, porque no tiene que saber de dónde viene«.

«Cada uno sabe la trayectoria periodística que tiene. Uno puede tener calle o no calle, eso es irrelevante, pero cuando uno ha protagonizado escenas tan miserables como la de Valparaíso, que probablemente tiene que ver con la derrota del apruebo, mejor hay que saber quedarse callado, finalizó.