Anita Alvarado se mantiene bastante activa en las redes sociales, plataforma en donde comparte diversos momentos de su día a día, así como del emprendimiento que lidera.

Sin embargo, el pasado jueves sorprendió a sus fans, luego de que enseñara un radical cambio de look, modificando su cabello.

De acuerdo a lo que narró, la denominada ‘Geisha Chilena‘ se encontraba bastante aburrida de su actual apariencia, por lo que se la jugó con colores de fantasía en su cabello.

«Me aburrió mi look y me entregué totalmente a las manos de Nicole para un cambio radical«, inició comentando, mientras promocionaba a su estilista, de acuerdo a lo que consigna La Cuarta.

Tras esto, enseñó su nuevo look, que involucraba unos tonos en la gama de los azules, rosados y morados, que se unían a su clásica cabellera negra.