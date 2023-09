Comparte

Un honesto momento fue el que se gestó en Gran Hermano el pasado lunes, donde Ignacia Michelson se refirió a lo que fue su relación con el músico nacional Marcianeke.

La situación se dio luego de que comenzó a hacerle preguntas a Pincoya y Constanza. «¿Antes ponían las canciones de Marcianeke? ¿O no ponían?», consultó la modelo.

Frente a esto, Constanza respondió: «No, nunca ponen al Marcianeke. Y al Pailita tampoco», lo cual fue complementado por Pincoya: «No, porque la mujer se trastornaba. Hasta el día de hoy sigue con la hue… Las hue… no sueltan po. Si ya no están con los hue… para qué hue… tanto«, repasó, aludiendo al romance de Skarleth con Pailita.

Tras esto, Michelson compartió reflexiones sobre sus relaciones, las cuales fueron bastante sinceras: «Tienes que tomarlo como una enseñanza más que como algo malo o bueno. O sea, si fue malo, para nunca más repetirlo, si fue bueno, qué linda experiencia», inició comentnado.

En esta línea, Ignacia se refirió a su amorío con Marcianeke, el cual acabó hace unas buenas semanas: «Ay, mi niñito. Si el único que me podría haber gustado fue Marcianeke, de todos los artistas urbanos. A mí lo que me da rabia de él es que le hace caso a su alrededor siempre. Si él fuera él, hubiésemos ido hasta la luna y más allá«.

La revelación de Ignacia Michelson

En esta línea, señaló que el músico urbano comenzó a ponerse inseguro Michelson: «“Yo creo que los mismos manager no querían que estuviera conmigo. Les di miedo. Empezó a ponerse inseguro con mi mejor amigo. Pero eso se lo metió la gente. Como yo paso con mi mejor amigo, le empezaron a meter eso para separarnos. Porque ya empezaron a cachar que yo le empecé a decir ‘pasa esto, pasa lo otro».

Aún así, tuvo positivas palabras para el cantante: «Yo lo quiero un montón, a pesar de que nos peleamos, siempre le voy a desear lo mejor. Y a todos mis ex también. Porque gracias a ellos estoy donde estoy. Aprendí, la cagué, me enamoré, viví cosas hermosas. A todos mis ex les deseo lo mejor, haya pasado lo que haya pasado. Siempre voy a estar para ellos porque fueron parte de mí».