El pasado lunes falleció Patricio Fuenzalida, padre del animador Daniel Fuenzalida, lo cual fue un sorpresivo golpe para el comunicador.

«Gracias mi papito lindo, gracias por tanto y por cada gesto que tuviste con quien se cruzó en tu camino. Aún estoy en shock porque te fuiste sin avisar, pero sé que estás feliz y tranquilo«, inició comentando el conductor de «Me Late» a través de Instagram.

Ahora, este martes el comunicador compartió una nueva publicación en sus redes sociales, donde compartió el ‘último registro’ de lo que grabó, previo a la muerte de su padre.

«Hola Daniel, soy tu padre que tanto te quiere. Te quiero decir que me han solicitado decir unas palabras, y yo creo que ya vamos navegando por aguas muy claras. Ya la turbiedad pasó. Eso que tú pasaste hace unos años ya, 16 años, eso ya quedó atrás», inicia comentando Patricio en el video.

Luego continuó: «Me alegro por ti, por todo lo que has hecho. Estoy orgulloso de ti. Lo mismo estaría tu mamá. Yo me llego a quebrar porque ella está feliz, está contigo, y yo sé que te está acompañando en todo esto. Recibe un gran abrazo, un beso, y que sigan los éxitos para arriba».

«Gracias papito mil gracias por todo»

Daniel Fuenzalida, por otro lado, añadió junto al registro: «Este es mi papá mi lindo papá hace un mes me invitaron a un programa y te pidieron mandarme un saludo, y fue lo último que grabaste para mí, me quedo tranquilo cumplí y lo seguiré haciendo con este estilo de vida».

«Así será papá navegaré en aguas tranquilas, así como dices que la mamá me está acompañando seguramente ahora lo hacen los 2 , gracias papito mil gracias por todo no me cansaré en agradecer todo lo que hiciste y cómo fuimos partner te amo papito , no sueltes nunca mi mano….. te amo«, cerró.

