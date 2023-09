Comparte

A pesar de que han pasado bastantes años desde la última presentación del dúo «Dinamita Show«, los poco claros motivos de su quiebre, continúan siendo un misterio y dan que hablar.

Este tema una vez más fue tocado, luego de que el humorista Paul Vásquez participó en el programa «El Purgatorio» de Canal 13, donde repasó múltiples temas de su vida.

Fue así como se refirió al quiebre de los lazos con Mauricio Medina, su colega también conocido como «El Indio», con quien dejó toda relación tras una discusión con la esposa del hombre, el año 2015.

De acuerdo a lo que relató, el quiebre se produjo una vez que le pidieron realizar una factura con una millonaria cifra, y era ella quien estaba a cargo de las finanzas.

Yo siempre dejé al Mauri que manipulara todo lo que fuera los intereses de Dinamita Show, lo que yo no sabía era que su señora estaba a cargo de las facturas, entonces llegamos un 7 de marzo de 2015 a ordenarnos y de repente me pasan que tengo que firmar y pasar la factura, entonces le digo ‘¿cuánto es?’ y la señora me dice ‘20 millones’. Entonces yo le empiezo a decir ‘¿oye de dónde te voy a pagar 20 millones?«, inició comentando el «Flaco».

Luego prosiguió: «Mauricio no estaba ahí. De repente aparece y me dice ‘¿Y vo’ crees que te estamos caga…?’ y ahí yo me paro y le digo ‘si po’ me están caga… y me voy de aquí’. Si levanté la voz. Yo no sé de adonde salen los 20 millones, me estaban caga…«, señalando luego que se molestó debido a que la señora de Medina estaba metiéndose en los asuntos de Dinamina Show.

El mensaje que le envió a Mauricio Medina

A pesar de que a estas alturas no ve puertas a una eventual reconciliación, de igual forma se tomó unos minutos para enviarle un mensaje.

«¿Cómo estás Mauri? Si estás viendo este programa ya cambiaste de canal, lo más probable o te apagaron la tele, pero después te van a mostrar el video«, inició comentando Vásquez.

Luego continuó: «Yo no he tenido la capacidad de perdonar, yo creo que no muchos tienen la capacidad de perdonar, pero sí tengo la capacidad de aceptar y acepto todo lo que ha pasado. Te deseo mucho éxito y una recomendación especial, cuídate de esa maldita diabetes, aprende a vivir con la enfermedad y no a morir con ella».

