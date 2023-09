Comparte

Tras la última noche de eliminación en Gran Hermano, que dejó fuera del juego a Mónica, Constanza Capelli no lo dudó y usó la herramienta de la nominación «fulminante».

Cabe recordar que esta herramienta permite a los participantes dejar a uno de sus compañeros directamente en la placa de eliminación. Sin embargo, solo pueden utilizar una vez durante toda su estadía en el encierro.

«La fulminante es la clave, porque tú mandas a uno a placa, y no lo puedes salvar», dijo Pincoya en medio de un diálogo que mantenían en ese momento Scarlette, Raimundo, Ignacia Michelson y Coni.

Tras ello, Coni se acercó hasta el confesionario y usó la medida en contra de Jorge.

«Voy a ocupar esta herramienta porque ya quedamos pocos en juego. Me gustaría hacerle la fulminante a Jorgito», inició.

«La verdad es que con él últimamente hemos tenido un poco más de relación. Sentí su abrazo cuando me quedé, hace rato que no me abrazaba, pero creo que él ha dicho en reiteradas veces que se quiere ir, que ya cumplió un ciclo», añadió.

Finalmente, la joven expuso: «Yo creo que ha llegado el momento que enfrente una vez más la placa, así que por eso le hago la fulminante a Jorge».

